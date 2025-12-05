Geçtiğimiz hafta Fethiyespor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek büyük moral bulan Bursaspor, gözünü lider Mardin 1969 ekibine dikti. Geride kalan 13 hafta sonunda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 28 puan Toplayan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda attığı 33 gole karşılık, kalesinde ise 12 gol gördü. Yeşil beyazlılar deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada ise 4 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.

MARDİN 1969 NASIL BİR TAKIM?

Sezonun flaş ekiplerinden Mardin 1969 geride kalan 1 hafta sonunda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi. 13 maçta 33 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

Topladığı 32 puanla en yakın takipçisi Bursaspor'un 4 puan üzerinde liderlik koltuğunda bulunan Mardin 1969, kendi saha ve seyircisi önünde Bursaspor'u yenmesi durumunda şampiyonluk yolunda ciddi eşiği daha aşmış olacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Muşspor'a 1-0 yenildikten sonra sonraki 12 haftada müthiş bir seri yakalayan ekip, 12 maçtır rakiplerine yenilmiyor. Mardin 1969 kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 6 lig maçında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken son 5 iç saha maçının tamamını da kazandı.

Mardin 1969'un lider olmasında en büyük sahiplerinden biri ise daha önce Bursaspor forması giyen Mücahit Can Akçay. 27 yaşındaki oyuncu takımı adına 10 gol attı.

MARDİN 1969-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. lig Kırmızı grup 14. haftasında Mardin 1969 Spor-Bursaspor arasındaki mücadele 6 Aralık Cumartesi (yarın) günü saat 13.00'te başlayacak. Maç Sıfır Tv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.