Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi itfaiye müdürlüğü arkasında bulunan yurt inşaatına çıkan Erdoğan G.(24) intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 katlı inşaatın çatısında çıkan gencin, daha önce karayollarında çalıştığı ve işsiz kaldığı, belediyede işe girmek istediği öğrenildi. Gencin bu nedenle intihar etmek istediği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna ederek indirdi. Genç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Mehmet Sevinç