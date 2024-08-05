Maden Teknik Arama (MTA) tarafından yapılan son raporlar, Kayseri bölgesinde 7,5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini ortaya koydu. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kayseri'de ağır hasar gören binalar sonrasında yapılan bu uyarı, kenti kapsayan üç ana fay hattının potansiyel riskine dikkat çekiyor.

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kayseri çevresindeki faylarda şimdiye kadar 17 tarihsel dönem kaydının bulunduğunu ve bu kayıtların deprem riskini değerlendirmek için kullanıldığını belirtti. Bu kayıtlara göre, Kayseri etrafındaki faylarda tarihte meydana gelen depremler 8 veya 9 şiddet ölçeğinde olabilirken, 1940'tan itibaren aletsel ölçümlerde en büyük deprem 5.4 büyüklüğünde kaydedilmiştir.

MTA’nın yeni raporunda, önceki değerlendirmelerde 6.2 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen fayların, aslında 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceği anlaşılmıştır. MTA'nın Türkiye’nin Yer Kabuğunun Jeodinamiği Özelliği Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda, paleosismolojik veriler ışığında bu fayların özellikleri ve deprem üretme kapasiteleri belirlenmiştir. Bu çalışmalar, Kayseri çevresindeki Yeşilhisar, İncesu, Erkilet ve Erciyes faylarının yanal ve normal fay özellikleri gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, bu faylarda milattan önce 25 bin 400 yılından günümüze kadar toplam 14 deprem gerçekleştiği ve bazı segmentlerde 6.3 ve 6.7 büyüklüğünde yüzey kırığı oluşturan depremler tespit edilmiştir.

Yeni verilere göre, Yeşilhisar Fay Zonu'nun 40 kilometre uzunluğunda 6.7 büyüklüğünde, İncesu Fay Zonu'nun 22 kilometre uzunluğunda 6.6 büyüklüğünde, Erkilet Fay Zonu'nun 49 kilometre uzunluğunda 7.5 büyüklüğünde ve Erciyes Fay Zonu'nun 56 kilometre uzunluğunda 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşılmaktadır.

Kayseri’deki üç ana fayın tekrar süreleri de belirlenmiştir: Yeşilhisar Fay Zonu'nun ortalama 3 bin yılda, Erkilet Fay Zonu'nun 4 bin yılda ve Erciyes Fay Zonu'nun 5 bin yılda bir tekrarlandığı gözlemlenmiştir. Yeşilhisar Fay Zonu'ndaki son deprem 7 bin yıl önce, Erkilet Fay Zonu'ndaki deprem 7 bin 500 yıl önce ve Erciyes Fay Zonu'ndaki deprem ise 15 bin yıl önce meydana gelmiştir. Bu veriler, bu faylarda büyük depremlerin potansiyel olarak tekrar edebileceğini göstermektedir.