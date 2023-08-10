Saat 15:25'te Diyarbakır'da yaşanan 4.2'lik sarsıntının ardından, Antalya'da da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremin artından herkes teyakkuzda. Uzmanlar Marmara bölgesini işaret ederken, yer yer depremler olmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde hala zaman zaman artçı depremler olurken bugün iki yerde daha deprem oldu. Önce Diyarbakır sonra da Antalya. Hiç beklenilmeyen bu iki deprem korkuttu.

AFAD verilerine göre, saat 15:25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.