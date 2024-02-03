Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin-İsrail savaşı ve küresel olumsuzlar sebebiyle olumsuz yönde etkilenen armatür sektörü, deprem bölgesinde orta ve uzun vadede bir imar çalışmasında yerli ürünlerin kullanılmasıyla iç piyasada canlandı.

Yüzde 70 civarında seyreden kapasite kullanım oranına sahip ve son yıllarda hızla çeşitlenmekte ve büyümekte olan armatür sektörü geçen yılı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 4 milyar dolarla kapattı. 2023’te en fazla ihracatı 511 milyon dolarla Almanya’ya yaparken, bu ülkeyi yüzde 71 artışla 273 milyon dolara ulaşan Rusya, ve 182 milyon dolarla Irak takip etti. Başkan Gokhan Turhan, armatürün sanayi başta olmak üzere tarımda, evsel alanda ve birçok sektörde var olduğunu belirterek, geçtiğimiz yılı 4 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, yeni dönem hedeflerini belirlediklerini söyledi. Turhan, deprem sonrası yeniden imar sürecinde yerli ürünlerin tercih edildiğini belirterek, "Başta yaşanan deprem olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin-İsrail savaşı ve küresel olumsuz etkiler bize de olumsuz yansıyor. Deprem bölgesinde orta ve uzun vadede bir imar çalışmasında yerli ürünlerin kullanılmasıyla iç piyasa canlandı. Dünyada bir daralma söz konusu, bu durum sadece bizimle alakalı değil. Dünyadaki büyümenin yüzde 1’lerde olacağı düşünülüyor. Bu rakamların buralarda olması büyüme değil, aslında küçülmeyi gösteriyor. Mısır’a çalışmalar yapılabilir. Bu ülkede çok ciddi bir potansiyel var. Mısır’dan bir şekilde enerji petrol alabiliriz, kimya ürünleri alabiliriz bunun karşılığında ticareti devam ettirecek çalışmalar yapabiliriz. Bu ülkede yaşanan döviz sıkıntısından dolayı ticaret yapsanız da o parayı getiremiyorsunuz. Sorun yaşadığımız ülkelerle, STA antlaşmaları yeniden güncellenmeli. Bir dönem Suudi Arabistan bizim çok ciddi bir pazarımızdı. Biz orayı Çinlilere kaybettik. Kazakistan’da da Özbekistan’da da böyle bir durum var. Belli pazarlarda rekabet ettiğimiz Çin, önümüze set olmaya başladı. Biraz daha uzun süreli STA anlaşmaları yapılmalı. Enflasyonunun düşürülmesi için son dönemdeki çalışmaları gönülden destekliyoruz. Önümüzdeki dönem yeni pazarlar için çalışıyoruz. İlk defa URGE’mizi kurduk. Bir takım oluşturduk. Bunu 10 yıl, belki 20 yıl önce yapmamız lazımdı ama geç de olsa yaptık. Yakın ya da uzak demeden ihracat pazarın iyiyse yakın da olsa oraya destek vererek o pazarın hakimi olalım. Çin bir satıyorsa biz 5 satmaya çalışalım" dedi.