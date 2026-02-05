Beslenme uzmanlarının yürüttüğü çalışmalara göre, ultra işlenmiş gıdalar uzun vadede sigara kadar ciddi zararlar verebiliyor. Paketli gıdalar, dondurulmuş yiyecekler ve gazlı içecekler adeta “kimyasal bomba” niteliğinde ve bu tür ürünler bağımlılık yaratacak şekilde tasarlanmış durumda. Araştırmacılar, düşük yağlı veya “diyet” etiketi taşıyan ürünlerin de masum olmadığını vurguluyor ve bu ürünlere sigarada olduğu gibi sıkı reklam sınırlamaları, yüksek vergiler ve uyarıcı etiketler uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu ürünlerin yalnızca besin değerinin düşük olmadığını; lezzeti, dokusu ve içerdiği katkı maddeleri sayesinde daha fazla tüketme isteği uyandırdığını ifade ediyor. Bu durum, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri riskini artırıyor. Bazı bilim insanları, işlenmiş gıdaların bağımlılık yaratıcı etkisinin sigara ile benzerlik taşıdığını belirtiyor.

Beslenme profesörleri, ultra-işlenmiş gıdaların standart bir “yiyecek”ten çok uzak olduğunu belirtiyor. Bu ürünler:

Yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriyor

Kimyasal katkı maddeleri ve uzun içerik listelerine sahip

Lif, vitamin ve mineral gibi temel besin öğelerinden yoksun olabiliyor

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?

İçecekler

Gazlı içecekler, aromalı içecekler

Enerji içecekleri

Şekerli soğuk çaylar

Atıştırmalıklar

Cips, kraker, paketli patlamış mısır

Çikolata barları, jelibonlar, drajeler

Paketli bisküvi ve gofretler

Paketli fırın ürünleri

Paketli kek, kurabiye, donut

Uzun raf ömürlü tost ekmekleri

Hazır kruvasanlar

Hazır yemekler

Dondurulmuş pizza, hamburger

Instant noodle

Hazır çorbalar ve hazır soslu makarnalar

İşlenmiş et ürünleri

Sosis, salam, sucuk

Nugget, şnitzel

Şarküteri ürünlerinin çoğu

Süt ürünleri (aromalı)

Meyveli/şekerli yoğurtlar

Aromalı sütler

Eritme peynirler

Soslar ve sürülebilirler

Ketçap, mayonez, barbekü sosu

Çikolata kremaları

Margarinler