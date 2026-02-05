Beslenme uzmanlarının yürüttüğü çalışmalara göre, ultra işlenmiş gıdalar uzun vadede sigara kadar ciddi zararlar verebiliyor. Paketli gıdalar, dondurulmuş yiyecekler ve gazlı içecekler adeta “kimyasal bomba” niteliğinde ve bu tür ürünler bağımlılık yaratacak şekilde tasarlanmış durumda. Araştırmacılar, düşük yağlı veya “diyet” etiketi taşıyan ürünlerin de masum olmadığını vurguluyor ve bu ürünlere sigarada olduğu gibi sıkı reklam sınırlamaları, yüksek vergiler ve uyarıcı etiketler uygulanması gerektiğini belirtiyor.
Uzmanlar, bu ürünlerin yalnızca besin değerinin düşük olmadığını; lezzeti, dokusu ve içerdiği katkı maddeleri sayesinde daha fazla tüketme isteği uyandırdığını ifade ediyor. Bu durum, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri riskini artırıyor. Bazı bilim insanları, işlenmiş gıdaların bağımlılık yaratıcı etkisinin sigara ile benzerlik taşıdığını belirtiyor.
Beslenme profesörleri, ultra-işlenmiş gıdaların standart bir “yiyecek”ten çok uzak olduğunu belirtiyor. Bu ürünler:
Yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriyor
Kimyasal katkı maddeleri ve uzun içerik listelerine sahip
Lif, vitamin ve mineral gibi temel besin öğelerinden yoksun olabiliyor
ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?
İçecekler
Gazlı içecekler, aromalı içecekler
Enerji içecekleri
Şekerli soğuk çaylar
Atıştırmalıklar
Cips, kraker, paketli patlamış mısır
Çikolata barları, jelibonlar, drajeler
Paketli bisküvi ve gofretler
Paketli fırın ürünleri
Paketli kek, kurabiye, donut
Uzun raf ömürlü tost ekmekleri
Hazır kruvasanlar
Hazır yemekler
Dondurulmuş pizza, hamburger
Instant noodle
Hazır çorbalar ve hazır soslu makarnalar
İşlenmiş et ürünleri
Sosis, salam, sucuk
Nugget, şnitzel
Şarküteri ürünlerinin çoğu
Süt ürünleri (aromalı)
Meyveli/şekerli yoğurtlar
Aromalı sütler
Eritme peynirler
Soslar ve sürülebilirler
Ketçap, mayonez, barbekü sosu
Çikolata kremaları
Margarinler