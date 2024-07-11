Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece yarısı yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın önemli uyarılarına neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, deprem saat 00.41'de meydana geldi ve 5 km derinlikte gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen bu depremin ardından Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.

Bektaş, Malatya'nın dört bir yanının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğunu belirterek, bu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini ifade etti. Malatya'nın ciddi bir deprem tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Bektaş, bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

"1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.

2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.

3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır."