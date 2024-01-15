

Alaska'nın Sitka kenti yakınlarında meydana gelen ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'yı etkileyen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yaratmış durumda.

Yerel saatle 10:46'da gerçekleşen depremin merkezi, Alaska eyaletinin kuzeydoğusunda, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sınırlarına yakın bir noktada bulunuyor. Henüz bölgede meydana gelen hasar net bir şekilde belirlenmemiş olsa da, depremin şiddeti çevre bölgelerde hissedilecek derecede güçlüydü.

Yetkililer, halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, tsunami tehlikesi olup olmadığı da değerlendirilmeye alındı. Alaska ve çevre bölgelerdeki depremler genellikle bölgedeki sosyal ve siyasi gündemi etkiler. Depremin yarattığı etkiler ve alınan önlemler, ilgili hükümetler ve yerel yönetimler tarafından yakından takip edilecek ve değerlendirilecektir.