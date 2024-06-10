Bursa Yenişehir Akçeşme İlkokulu’nda okuyan 2.sınıf öğrencileri Hatay’da okuyan arkadaşları için kitap topladılar.

Minik öğrenciler topladıkları bin 500 adet hikaye kitabını öğretmenleri aracılığıyla Hataya yolladılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Akçeşme İlkokulu Müdürü Selahattin Gürses, “Okulumuz olarak kardeş okul kampanyası çevresinde Hatay’da okuyan öğrencilerimiz için bin 500 adet kitap öğrencilerimiz tarafından toplanmış olup bölgeye gönderilmek üzere kargoya teslim edilmiştir. Yaz tatilinde buradaki çocuklarımız gibi deprem bölgesindeki öğrencilerimizin de kitap okuyarak keyifli bir tatil geçirmesini istiyoruz. Önceliğimiz çocuklarımız onlar olmadan okulların bizlerin bir anlamı yok. Bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.

Toplanan kitaplar öğretmenler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere kargo şirketine teslim edildi.