Türkiye İzcilik Federasyonu, yaşları 10-15 arasında değişen depremzede öğrencilere yönelik İstanbul Beykoz’da “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı” düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İzcilik Federasyonu, deprem bölgesinde yaşayan öğrencilere yönelik İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı”nda 650’si deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinden bini akşın izci ve izci liderleri katıldı.

Kampa katılan depremzede öğrenciler, temel izcilik eğitiminin yanı sıra kurulan istasyonlarda, depremde gösterilen hassasiyetten dolayı tüm Türkiye’ye teşekkür etmek için tohum topları üretmeye başladı.

Yaşları 10-15 arasında değişen depremzede izciler, oryantiring, okçuluk, atıcılık, doğa yürüyüşü, hazine avı, tırmanma gibi izcilik oyun ve eğitimlerinin yanı sıra Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün desteğiyle ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin (ÇEKUD) koordinasyonunda kamp alanında oluşturulan istasyon ve atölyelerde tohum topları hazırlıyor.

İzcilik kampında kurutulacak olan tohum topları, her bir şehire bin adet olacak şeklinde Türkiye'nin tüm illerine gönderileceği ve Eylül-Kasım ayları arasında doğayla buluşturulacağı kaydedildi.