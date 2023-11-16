Süper Amatör Ligi:

A Grubu: Yıllarca birbirine komşuluk yapan iki camia yani K.Güvenspor - Osmaniyespor derbisinde gülen taraf 3 – 0’lık galibiyetle K.Güvenspor oldu. Antrenör konusunda kan değişikliğine giden Akhisar Demirspor deplasmanda grubun güçlü takımlarından Şükraniyespor’a 3 – 0 kaybederek düşüşünü sürdürdü. Lider K.Güvenspor, Orhangazi’de Çakırlıspor ile karşılaşacak. Osmaniyespor evinde Şükraniyespor ile zorlu bir maça çıkacak. Play – off’u hedefi için temsilcimizin bu maçı kaybetmemesi gerekiyor. Henüz galibiyeti olmayan Akhisar Demirspor, İnegöl’de lig sonuncusu Kumyakaspor ile kozlarını paylaşacak.

B Grubu: Lig ikincisi Alanyurt Gençlik bu hafta 3 – 0’lık hükmen galibiyet almış oldu. Mobilya Kurtuluşspor, İnegöl’de lider Fethiye İdman Yurdu’nu konuk etti. Misafir ekip 1 – 0 öne geçse de mutlak puan için sahaya çıkan Mobilya Kurtuluşspor uzatmalarda bulduğu golle en azından 1 puana ulaşmış oldu. Mobilya Kurtuluşspor’da özellikle maçın ikinci yarısında daha istekliydi. Beklenen gol 97. dakikada geldi. Yeni teknik patron Yunus Memiş’in kısa sürede faydalı olduğu görüldü. Alanyurt Gençlik bu hafta BAY geçecek. Mobilya Kurtuluşspor deplasmanda lig üçüncüsü HD Osmangazispor’a konuk olacak.

C Grubu: Orhaniyepsor bu hafta lige iyi başlayamayan Orhangazi Hürspor’a deplasmanda 3 – 0 yenildi. Henüz gol atamayan ve zor günler yaşayan Gençlergücü evinde Küplüpınar Yeşildağspor’a karşı 3 – 1 kaybederek üzüntüsünü sürdürdü. Temsilcimiz bu maçta en azından bu sezonun ilk golünü atmış oldu. Orhaniyespor sahasında ligde kalmayı hedefleyen Hürriyetspor’u yenip moral bulmaya çalışacak. Gençlergücü bu hafta BAY geçiyor.

1.Küme:

3.Grup: Geçen hafta ilk mağlubiyetini alan Anadolu FK evinde Hacivatspor ile karşılaştı. Müsabaka 1 – 1 berabere sürerken rakip ceza sahasının önünden ayrılmayan temsilcimiz uzatmaların uzatmasında yediği golle yıkıldı. 1 – 0’lik mağlubiyetin telafisi zor olabilir. Zira bu maç temsilcimiz açısından önemli bir maçtı. Cerrahspor bu hafta BAY geçti. Anadolu FK, Bursa’da alt sıralarda yer alan Vatanspor ile kaşı karşıya gelecek. Cerrahspor ligdeki altıncı maçını deplasmanda Cihanspor’a karşı verecek.

4. Grup: Yenicespor evinde ligde tutunmaya çalışan Balkanspor’u 2 – 1 yenip çıkışını sürdürdü. Gençlergücü, Bursa’da orta sıralarda yer alan Altınsabanspor’a misafir oldu. Gençler sahadan 3 – 1 yenik ayrıldı. Ligde dördüncü sıraya yerleşen Yenicespor deplasmanda lider Yavuz Selim Gençler Birliği karşılaşacak. Gençlergücü bu hafta 3 – 0 hükmen kazanmış olacak.