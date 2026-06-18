1.Küme: 1.Grup: Gençlergücü ligdeki son maçında Bursa’da Maksemspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Gençlergücü 2-1 galip gelip lig üçüncüsü olarak adını play-off’a yazdırdı. İnegöl’ deki ilk maçı Gençlergücü farklı kazanmıştı. İnegöl temsilcisi Gençlergücü maçı kaybetse de adını play-off’a yazdıracaktı.

2.Grup: Grubu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz Güvenspor son maçında rakibi Gedelek Gücüspor gelmeyince maçı 3-0 hükmen kazandı. Karadeniz Güvenspor attığı 81 gol ile tüm Bursa’nın en golcü takımı oldu.

1.Küme Play-off’lar: Altı grup üçüncüsü tek devreli lig usulü maçlara çıkacak. Her takım 5 maç oynayacak. Gençlergücü, Kumyakaspor, Yenişehir Esnaf Doğanspor, Soğukkuyuspor, Yeni Karamanspor ve Bosna Turanspor bu zorlu gruptan şampiyon çıkmak isteyecektir. Hafta içi play-off mücadelesi başladı. Gençlergücü ilk maçını tarafsız saha olan Veysel Karani Sahasında Yenişehir temsilcisi Esnaf Doğanspor ile yaptı. Esnaf Doğanspor 3.Grubu üçüncü sırada tamamlamış ikili averajla terfi etme hakkını evindeki son maçında kaçırmıştı. Karşılaşmadan temsilcimiz 2-1 mağlup ayrıldı. Cumartesi günü Gençlergücü yine Bursa’da Kumyakaspor ile ikinci maça çıkacak.

ANILARLA FUTBOL

Kaleciler futbolun en özel, en yalnız, bazen de en bahtsız oyuncularıdır.

Forvet oyuncusu maçın son bölümüne kadar çok gol pozisyonunu harcarsa da attığı gol ile takımı galip geldiyse sahanın yıldızı olur. Ya kaleci? Maçın son bölümüne kadar 3-5 yüzde yüzlük pozisyonu kurtarır ama son dakikada elinden kaçırdığı topla takımı kaybettiyse bazılarına göre aptal olur, ahmak olur, dengesiz olur, takımın geleceği ile oynayan olur.

Enderspor çok önemli maçına çıkmıştır. Takım iyi oynamasına rağmen kaleci Sedat‘ın büyük hataları sebebiyle 2-0 mağlup olmuş ve şampiyonluğu kaçırmıştır. Soyunma odasında herkes yorgun ve bir o kadar da üzgündür. Teknik direktör çok sinirlidir, dışarı çıkar hızlı hızlı binanın önünde yürür ve tekrar soyunma odasına girer. Bir köşede sakince giyinen yedek kaleci Emir‘e sinirli sinirli bakar. Genç kaleci Emir, hocasının kendisine sinirli sinirli bakmasına anlam veremez ve hocasına yaklaşır.

- Hayırdır hocam, ne oldu? İyi misiniz?

- Hep senin yüzünden ulan. İdmanlarda daha çok çalışsaydın da kaleye sen geçseydin. O hataları sen yapmaz, belki de şampiyon olurduk. Ahhh Emir ahhh.

Buradan benim dönemin kalecilerine selam olsun; Selam olsun Minik Mehmet‘e, Dursun Ali‘ye (Doksan), Cemal Yılmaz’a (Çako), Vahap Şenol‘a, Fethi Korkmaz‘a, Güvensporlu Ensar’a, Cüneyt Ekmekçi‘ye, Fethi Güleç‘e, Serkan Bak‘a, Zenga Murat‘a, Recep Atılgan‘a, Arnavut Yusuf‘a, Erol Arslan‘a, Yavuz Memiş‘e, Tunç‘a, Alper‘e, Atakan Hoca‘ya, Engin Kavak’a, Birgün Özkan‘a, Faruk Güleç‘e, Yeniceli Adnan‘a, Yusuf Yarış’ya, Erdami Gülcemal‘e, Recai İleri‘ye, Alper‘e, Yılmaz‘a, Hayriyeli Nejdet Ertürk‘e, Fatih Çelik‘e, Süleyman Suvat‘a, Hüseyin Kurt‘a, Hasan Koç‘a, Halil İbrahim‘e, Tarık Şeker‘e, Muharrem Alkuş‘a, Mustafa Ulu‘ya, Domaniçli Canip‘e, Mustafa Memiş‘e, merhum Mesut Uysal‘a, merhum Refik Koç’a, Bursalı Tarkan‘a, Bursalı Özgür’e ve Celalettin Barut’a…