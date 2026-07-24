Süper amatör kümede 3, 1.Kümede 5 takımla liglerde yer aldık. Geçen sene olduğu gibi 2.Kümede İnegöl’ü temsil eden bir takımımız yoktu. Keşke tamamen gençlerle mücadele eden 1-2 takımımız 2.Kümede olsaydı.



Süper Amatör Küme: Amatörlerin süperlerinde 2025-2026 sezonunda Kurtuluşspor, Alanyurtspor ve Cerrahspor yer aldı. A grubunda İnegöl takımı yoktu.

Cerrahspor: B grubunda yer alan Yeşil-Beyazlılar sezon boyunca dengesiz sonuçlar aldı. Cerrahspor ligi 7.sırada bitirdi. Son haftalar aldığı 12 puanla lige tutunan Cerrahspor süper amatör liginde tecrübe edinmiş oldu. Sezon başı başladığı teknik ile sezonu bitirmek de güzeldir.

Alanyurtspor: Lige fırtına gibi giren Alanyurtspor ilk mağlubiyetini yedinci hafta aldı. Özellikle İnegöl’ de Mustafakemalpaşaspor’a karşı elde edilen galibiyet çok değerliydi. İkinci yarı düşüşe geçen temsilcimiz son sekiz hafta çok zorlandı ve ligi beşinci sırada bitirdi. Sezona Süleyman Sipahi ile başlayan Alanyurtspor son maçlara Ömer Bakay ile çıktı. İnegöl’ de oynanması gereken sezonun son maçına temsilcimiz sahaya çıkmadı. Aslında sahaya gençlerle de olsa çıkıp sezonun tamamlamak daha uygun olurdu.

Kurtuluşspor: Bu ligde tüm Bursa’da en çok maçlara çıkan kulüp olan Kurtuluşspor bir önceki sezonu mumla aradı diyebiliriz. Geçen sezon play-off oynayan Kurtuluşspor bu sezon bir türlü vites artıramadı. 4.Grupta zaman zaman önemli puan kayıplarıyla düşme hattına epey yaklaştığı için camiada ligden düşme korkusu yaşanmadı değil. Yönetimin tecrübesiz olması, hazırlık aşamasına biraz geç başlamaları, önceki yıl en etkili oyuncu Nazmi Can Öpçiner’in olmaması gibi sebeplerle Sarı-Kırmızılılar istenilen sonuçları alamadı ve ligi 5.sırada bitirdi. Bazen skor olarak zorlanan takım Murat Ulıı-Tacettin Elmas ikilisinin emeği ile ligde kaldı diyebiliriz.

1.Küme

1.Grup: 50.yılına hazırlanan Gençlergücü lige kötü başlasa da gençlerin lige uyum sağlamasıyla her geçen gün üst sıralara çıktı. Önemli galibiyetlerle ilk iki sıraya yükseldiler. Ancak ikili averaj ile ligi üçüncü sırada bitirip play-oo oynamak zorunda kaldılar. Play-off’ta istediği sonuçları alamayan Gençler, süper olamadı.

2.Grup: Tekrar süper amatör lige dönmek isteyen ve buna göre kadro kuran Karadeniz Güvenspor ligde pek zorlanmadan grup şampiyonu oldu. Attıkları 81 golle en golcü takım oldular. Temsilcimiz ligde sadece 1 kez mağlup oldu.

6.Grup: Yenicespor oynadığı 14 maçta 12 kez galip gelip pek zorlanmadan terfi etti. Rakibi Küçükbalıklı Başakspor ile 37’şer puan topladılar. İnegöl temsilcisi ikili averajla grubu şampiyon olarak tamamladı. Bu grupta yer alan ve tamamen gençlerle mücadele eden Doğanspor zorlansa da ligde kalmayı başardı.

Not: İkinci kümede hiçbir takımımız olmadığı için 1.Kümeye yükselen takımımız olmadı.

Eylülde ayında başlayacak yeni sezonda süper amatör liginde normalde 6 takımımız yer alması gerek. Alanyurtspor, Cerrahspor, Doğugücü Gençlik, Karadeniz Güvenspor, Kurtuluşspor ve Yenicespor’un süper ligde oynama hakkı var. Ancak takımlar lige girecek, hangileri lige katılmayacak şimdilik belli değil.