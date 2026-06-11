1.Küme: Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan ve pes etmeyen Gençler evinde farklı yenilince ilk amacına ulaşamadı. Gençlergücü bundan sonra süper amatör ligine play-off’tan çıkmaya çalışacak. Yenicespor ve Karadeniz Güvenspor hedefine ulaştı. Her iki camiamız ligin bitmesini ve süper amatör ligi için hazırlıklarına başlamayı istiyor. Asırlık Çınar Doğanspor zor da olsa ligde tutundu. Gençlerle oynayan ekibimizin ligde kalması önemliydi. İkinci ve altıncı grup maçları sona erdi.

1.Grup: Oynadığı son yedi maçı kazanan Gençlergücü, süper amatör lige yükselen Orhangazi temsilcisi Yeniköy Gençler Birliği’ni evinde konuk etti. Gençler sahadan 4-1 yenik ayrılınca ilk turdan terfi edememiş oldu. Gençlergücü ligdeki son maçında Bursa’da Maksemspor ile karşı karşıya gelecek. İnegöl’ deki ilk maçı Gençlergücü farklı kazanmıştı. İnegöl temsilcisi Gençlergücü maçı kaybetse de adını play-off’a yazdıracak.



2.Grup: Haftalardır farklı galibiyetler alan Karadeniz Güvenspor son maçında da deplasmanda Demirtaşspor’u 5-0 yenerek grubu şampiyon olarak tamamladı. Karadeniz Güvenspor camiasına hayırlı olsun. Karadeniz Güvenspor maç başına ortalama beş golle bu sezon tüm Bursa’nın en golcü takımı oldu. Temsilcimiz bugüne kadar attığı 78 golle tüm zamanların İnegöl rekorunu kırmış olabilir. Şampiyon Karadeniz Güvenspor son maçında rakibi sahaya çıkarsa Gedelek Gücü Spor’u konuk edecek.



6.Grup: Bu grupta son maçları oynandı. Yenicespor 1.Kümedeki son maçında deplasmanda Bosna Turanspor ile karşı karşıya geldi. Grubu şampiyon olarak tamamlayan Yenicespor maçı 5-2 kaybetti. Son maçında evinde aldığı mağlubiyetle sıkıntıya giren Doğanspor Bursa’da zorlu bir maça çıktı. İnegöl temsilcisi bu maçını da H.D.Osmangazispor’a 2-0 kaybetti. Neyse ki alt basamaktaki diğer takımlar da kaybedince Doğanspor 2.Kümeye düşmemiş oldu.

ANILARLA FUTBOL

Ayhan Güneş; İnegöl futbolunun ‘’Kibar’’ Hocası. Ayhan Abi, gayri federe takımları, İnegöl Yıldızspor, İnegölspor profesyonel, Osmaniyespor’da futbol oynadı. İnegölspor profesyonel ve altyapısında, Kafkasspor, Gençlergücü, Gazipaşaspor, Orhaniyespor, Yenicespor’da antrenörlük yaptı. Futbolun içinde en uzun süre kalan İnegöllü olabilir. Her hafta sonu bir futbol sahasının herhangi bir köşesinde veya tribünde kendisini maç izlerken görebilirsiniz. Futboldan kopamadı.

Anlatacağım olay yaklaşık 15 yıl önce gerçekleşmiştir. Ayhan Hocanın yaşı ilerlemiştir. İlerlemiş yaşına rağmen futbol çok seven Ayhan Hoca kendisinden küçük olanlarla meşin yuvarlağın peşinden koşmaya devam etmektedir. 35-40 yaşındakilerin katıldığı bir futbol turnuvasında da oynamak ister. Bazen genç kardeşlerine bu maçlara kendisini de çağırmalarını rica eder. Günlerden bir gün İnegöl veteranları bir turnuvaya katılır. Maçın olduğu duyan Ayhan Hoca arkadaşlarına şöyle der:

- Kardeşler, ben de oynamak istiyorum. Kendimi formda hissediyorum, hiç olmazsa bir 60 dakika oynarım diye düşünüyorum. Beni kırmazsınız herhalde.

Yanındaki Suat Güneş, Aydın Ungan, Özden Suvat, İzzet Kaya, Melik Özmen, Muhammed Şaffak, Ergin Çoban… birbirine bakar ama bozuntuya vermezler. Ayhan Hoca gidince Suat Hoca diğerlerine şu açıklamayı yapar:

- Beyler, Kibar Hoca 60 dakika oynarım diyor ama maç zaten toplam 60 dakika değil mi? Uzatmalarda mı oyundan çıkacak?

NOT : (Olgunlar turnuvasında maçlar 60 dakikadır)