1.Küme: Yenicespor’dan sonra bu hafta da Karadeniz Güvenspor Süper Amatör Ligine yükseldi. Gençlergücü aldığı üç puanla terfi için çok önemli bir adım attı. Doğanspor ligde tutunmaya çalışıyor.

1.Grup: Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Gençlergücü hafta içi lig ikincisi Vatanspor’u 2-1 yenerek ikinci sıraya yerleşti. Kalan iki haftada sürpriz olmazsa temsilcimiz Gençlergücü Süper Amatör Kümeye çıkacak. Gençlergücü ligdeki maçını İnegöl’de lider Yeniköy Gençler Birliği karşılaşacak.

2.Grup: Karadeniz Güvenspor hafta içi İnegöl’de 7-0’lık bir galibiyetle üst lige yükseldi. Sezon başı tek amacı olan Karadeniz Güvenspor bitime kala bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Temsilcimiz son deplasman maçını Demirtaşspor’a karşı oynayacak. K.Güvenspor bugüne kadar attığı 73 golle İnegöl rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

6.Grup: Son haftası oynanacak grupta şampiyon Yenicespor 1.Kümedeki son maçını deplasmanda Bosna Turanspor ile karşı karşıya gelecek. Son maçında evinde aldığı mağlubiyetle sıkıntıya giren Doğanspor Bursa’ da zorlu bir maça çıkacak. Müsabaka berabere biterse iki ekip de ligde kalacak. Kaybeden bir küme düşebilir. Ancak mağlup olan taraf diğer maçların sonuçlarına göre ligde de kalabilir. Ligde kalan takımı üçlü averaj da belirleyebilir.

ANILARLA FUTBOL

İlçemizin bir amatör takımı olan Birlikgücü yine önemli bir maç oynanmaktadır. Libero İsmail ile kaleci Tarık takımın en çok hata yapan, güvenilmez oyuncularıdır. Zaman zaman bu ikili hatalar yapmaktadırlar. Birlikgücü, kaleci ve liberonun birer hatası yüzünden maçı 2–1 kaybetmiştir. Maç sonunda kaleci Tarık dayanamayıp lidero İsmail‘ e laf atar ve aralarında şöyle bir diyalog olur.

- Levent Hocam boşuna önündeki liberoya dikkat et, İsmail çok ıska geçer. Çok fazla güvenme. Hep İsmail‘ i uyar, dedi.

- Yapma ya, beni de arkandaki kaleci Tarık’ a çok güvenme, gelen topları kaleden uzaklaştır diye uyardı.