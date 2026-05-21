1.Küme: 1.Grup: Gençlergücü hafta sonu İnegöl’de alt sıralarda yer alan Altınokspor ile karşılaştı. İlk devredeki müsabakayı İnegöl ekibi 3-1 kazanmıştı. Gençlergücü bu maçı da 3-1 kazanarak terfi için son maça kadar pes etmeyeceğini ilan etmiş oldu. Gençlergücü ligdeki 12. maçını Bursa’ da orta sıralarda yer alan Nilüferspor FSM ile yapacak.

2.Grup: Karadeniz Güvenspor 11.maçını deplasmanda Gürsu Yenidoğanspor ile yaptı. Şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan İnegöl temsilcisi müsabakayı 7-1 kazanarak önemli bir virajı çok rahat atlatmış oldu. Bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisinin üç puan önünde olan Karadeniz Güvenspor evinde lig dördüncüsü Kumyakaspor ile karşılaşacak. Bursa Fethiye Sahasındaki İlk maç 2-2 bitmişti.

6.Grup: Hafta sonu bu sezonun son derbi maçı vardı. Lider Yenicespor ile ligde beşinci sıradaki Doğanspor, Yenice Sahasında karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Yenicespor bu maçı da 7-1 gibi farklı skorla kazandı. Yenicespor yenerese diğer maçın durumuna göre süper amatör kümeye terfi edebilecekti. Millet Göçmenspor da galip gelince terfi işi bu haftaya kaldı. Lider Yenicespor Bursa’da lig sonuncusu Erikligücüspor ile karşı karşıya gelecek. Emre Hocanın talebeleri galip gelmesi durumunda süper amatör kümeye yükselmiş olacak. Doğanspor ise İnegöl’de süper lige çıkmak isteyen ve ligde ikinci sırada yer alan Küçükbalıklı Başakspor’u konuk edecek.

ANILARLA FUTBOL

Hakan o gün arkadaşlarıyla Bursa‘ ya gezmeye gitmek istediğinden idmana çıkmak istememektedir. Hakan, arkadaşlarının da bulunduğu araba ile tesislerin önünde geldi. Arabadan inerken antrenörü Kazım Hoca onu gördü. Hakan‘ ın elinde idman çantası yoktur ve bunu gören Kazım Hoca yılların verdiği tecrübe ile Hakan‘ ın antrenmana çıkmak istemediğini anladı. Hakan, hocasına yaklaştı, selamını verip çekinerek söze başladı:

-Hocam, bugün çok yorgunum, idmana çıkmasam olur mu?

-Düz koşu yaparsın, iyi gelir.

-Hocam, idmana çıkmam diye malzemelerimi getirmedim.

-Koçum, senin evin çok yakın. 10 dakikada gelip idmana yetişirsin.

-Hocam, evde kimse yok, anahtarlarım yanında yok.

-Ah be koçum, desene benim niyetim yok, niyetim.