Derimiz vücudumuzu saran en büyük organdır. Bu organ çeşitli dış etkenlerle ultraviyole veya diğer kullandığımız kimyasallar gibi zaman içerisinde zedelenmekte ve bu zedelenmeye karşı kendini koruyucu birtakım tedbirler geliştirmektedir. Doğumsal olarak da karşımıza birtakım deri lezyonları çıkabilmektedir. Lezyonlara baktığımız zaman deri tümörleri veya derinin lezyonları iyi veya kötü huylu olabilmektedir. İyi huylu lezyonlarda kozmetik bir sıkıntı yaratıyorsa veya vücutta herhangi bir rahatsızlık veriyorsa bu taktirde alınabilirler. Alınma işleminin herhangi bir riski yoktur. Alınan bölgede lezyonun kanserleşmesi veya kötüye dönüşmesi gerçekleşebilecek bir hadise değildir.