2. Amatör Küme C Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Derince Birlikspor’un kupasını Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe takdim etti.

Şampiyonluğunu ilan eden Derince Birlikspor, düzenlenen törenle kupasını almanın mutluluğunu yaşadı. Derince Stadı’nda Körfez Atılımspor’u konuk eden Derince Birlikspor’a maç öncesi kupasını geçmiş dönemde kulüp başkanlığını da yapan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe takdim etti. Kırmızı lacivertli ekibe maç öncesi kupasını veren Başkan Gökçe yaptığı değerlendirmede, "2. kümede şampiyonluğa ulaşan Derince Birlikspor futbol takımımıza kupalarını teslim ettik. Her iki takımında sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.