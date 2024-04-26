Derince’de havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde yürütülen bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sıklaştırıldı.

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dahilinde ilçeyi yaza hazırlıyor. Yeşil alanlarda ot biçme, ağaç budama, bitki form, peyzaj düzenlemeleri, oturma grupları ve oyuncakların bakım ve onarımı gibi çalışmalar yapan ekipler; boş arazilerde, cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen ot küreme, temizleme ve süpürme sonrasında çevreyi pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca ekipler yol yıkama, çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerini de yaparak vatandaşlara sağlıklı yaşam alanı sundu.