Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada traktörün römorkuna çarpan midibüsteki bir yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ’dan Gelibolu yönüne giden M.Ç. yönetimindeki yolcu midibüsü, S.Ü. yönetimindeki 22 FP 243 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork yan yatarken, midibüsteki 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.