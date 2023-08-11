Derince Belediyesi, ilçenin altyapı ve üstyapı düzenlemelerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi’nde gerçekleştirdiği üstyapı düzenlemelerini tamamladı.

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, Yenikent Mahallesi’nde yer alan 4 ayrı bölgede üstyapı düzenlemelerini gerçekleştirdi. Nursel Sokak, Sönmez Sokak, Elgür Sokak ve Begüm Sokak gibi sokaklarda yürütülen asfaltlama çalışmaları sayesinde, mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarını daha konforlu bir şekilde sürdürmeleri hedeflendi.

Belirlenen program dahilinde, ilçenin önceliklerine göre hareket eden belediye ekipleri, Yenikent Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde önemli adımlar attı. Nursel Sokak, Sönmez Sokak, Elgür Sokak ve Begüm Sokak gibi 4 farklı bölgede asfaltlama ve üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi.