Gençlik ve spor merkezleri projelerinin hayata geçtiği Derince’de hizmete sunulan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ve Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilk olarak Dumlupınar Mahallesi’nde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni hizmete açtı. Çocuklar ve gençlerden ilgi gören merkezde çeşitli branşlarda spor, sanat ve değerler eğitimi veriliyor. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve şehit Abdullah Tayyip Olçok’un adını taşıyan Gençlik Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu iki katlı gençlik merkezi, açık futbol, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness grubu, çocuklar için oyun alanları ve kaykay pistini barındırıyor.

Bahattin Çelik Spor Kompleksi

Derince Belediyesi, ilçedeki ikinci spor kompleksini ise Fatih Sultan Mahallesi’ne kazandırdı. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm Derince’ye hitap eden Spor Kompleksi, merhum Derince Belediyesi Meclis Üyesi Bahattin Çelik’in adını taşıyor. 3 bin 700 metrekare proje alanına inşa edilen iki katlı sosyal tesis binasının yer aldığı komplekste kapalı futbol sahası, çok amaçlı salon, eğitim odaları, kafeterya, seyirci alanları, sporcu soyunma odaları, antrenör odaları ve hakem odası bulunuyor. Karate, tekvando, boks ve cimnastik branşlarına da ev sahipliği yapan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’ndeki çok amaçlı salona karate dünyasının önde gelen isimlerinden merhum Halit Yoldaş’ın ismi verildi.

Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı ise çok anlamlı bir gün olan 29 Ekim tarihinde yapılmıştı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa edilen Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor. Spordan eğitime tüm unsurlarıyla başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veren Gençlik ve Spor Merkezi’ni sık sık ziyaret eden Başkan Aygün de burada çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek onların mutluluğuna ve heyecanına ortak oluyor.

Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi

Derince’ye değer katacak olan projeler arasında yer alan son tesisler ise Sırrıpaşa Mahalle’sine inşa edildi. Çenedere Caddesi’nde yapımı tamamlanarak, hizmete sunulan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. 4 bin 740 metrekare proje alanına sahip olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi çok amaçlı olarak hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde, kütüphane ve çok amaçlı salon, bilgisayar ve özel ders çalışma odaları yer alıyor. Proje kapsamında yapımı gerçekleşen suni çim saha ise bölge sakinlerinin kullanımına sunuldu. Çocuklar ve gençler için çok önemli bir kazanım olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi de yer alıyor.