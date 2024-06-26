Galatasaray’ın Gana asıllı Alman sol beki Derrick Köhn, A Milli Takım kampını ziyaret ederek takım arkadaşlarına başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında bu akşam TSİ 22.00’de Hamburg’da bulunan Volkspark Stadyumu’nda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Galatasaray’ın Gana asıllı Alman sol beki Derrick Köhn, A Milli Takım’ın Hamburg’da kamp yaptığı oteli ziyaret ederek sarı-kırmızılı takım arkadaşlarına başarılar diledi. 25 yaşındaki futbolcu, ziyaretin ardından, "Başarılar kardeşlerim" notuyla sosyal medya hesabından Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile beraber bir fotoğraf paylaştı.