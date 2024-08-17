17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. Yıl dönümünde deprem şehitleri düzenlenen törenle anıldı.KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Saatler 03.02’i gösterdiğinde Kocaeli’nin Gölcük İlçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 45 saniye süren depremde vefat edenler dualarla anıldı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Şehrimizi depreme hazırlıyoruz. 7 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz” dedi.

KAVAKLI SAHİLİNDE ANMA PROGRAMI

Gölcük Kavaklı Sahilindeki programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Acil durumlarda kullandığı Afet Tırları, Kocaeli İtfaiyesinin kurtarma ekipmanları, Güvenli Yaşam Odası vatandaşlar için sergilendi. Alanda ayrıca arama kurtarma dernekleri ve kamu kuruluşları da stant kurdu. Ayrıca 17 Ağustos sonrası çekilen fotoğraflar ve gazete manşetlerine yer verildi.

PROTOKOL GÖLCÜK’TE

Gölcük İlçesi Kavaklı Sahilinde gerçekleştirilen programa İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AFAD Başkanı Okay Memiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üst Komutanı Albay Yücel Korkut, Japonya, Pakistan ve Almanya Konsolosları, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“ACIMIZ 25 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN TAZE”

17 Ağustos Deprem Şehitlerini anma programı Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz’ın Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran’ı Kerim Tilavetinin ardından söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali yıldırım Sezer, “25 yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Binlerce insanımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin” ifadesini kullandı.

“KOCAELİ’Yİ DEPREME HAZIRLIYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli 25 yıl önce büyük bir acıya uyandı. Her yıl acıları hatırlayarak zaman geçirmemeli, asıl yapılması gereken her yıl bir önceki yıla göre daha fazla adımlar atıp afete hazır bir şehir kurmalıyız. Şehrimizi depreme hazırlamalıyız. Şehrimizde 30 Bin yeni konut yapıldı. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bu kapsamda 7 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. 99 Depreminden önce yapılan binaların taramasını yaptık. 2007 yılında çıkan bina yönetmeliği ile çalışmalarımıza hız vererek çalışmalarımızı tamamladık. İnşaat Mühendisleri odasıyla birlikte 99 depreminden önce yapılan 160 bin, 2007 öncesi yapılan 250 Bin binanın taramasını yaptık. Kocaeli olarak bir ilki gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden de destek bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“10 YILDA BİR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUYOR”

AFAD Başkanı Okay Memiş; “25 yıl önce 03.02’de yıkıcı bir depremle sarsıldık. Etkisi itibariyle 10 ili ve 16 milyon insanı etkiledi. 1999 depremin ardından çıkardığımız en büyük ders afetlere müdahale. Bu depremin ardından tüm kurtarma dinamiklerinin tek çatı altında toplanması gerektiği ortaya çıktı. 2009 Yılında bu anlayışla AFAD kuruldu. Şuan İçişleri Bakanlığı altında çalışıyoruz. Ülkemiz 10 yılda bir 7 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyoruz. Afetler için 3 aşama var. Afet öncesi, afet müdahale ve afet sonrası. Afet öncesindeki en önemli çalışma kentsel dönüşüm. Bu çalışmalara ağırlık vermeliyiz” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİYORUZ”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “25 yıl önce büyük bir acı yaşadık. Olası bir depremi en az kayıpla atlatmak için çalışmalı, koordineli bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmalıyız. Afette kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz” ifadesini kullandı.

“17 AĞUSTOS’TAN ÇOK DERS ÇIKARDIK”

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise “Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Deprem şehitlerimizi anmak için bugün Gölcük’teyiz. Depremden 5 yıl sonra Kocaeli’ne geldim. Bu şehre geldiğimde 17 Ağustos depreminin izleri bu şehirde duruyordu. Yıkılmayan binalar, konteynırlarda yaşayan vatandaşlar vardı. Yıkımın ne kadar büyük olduğunu ve uzun sürdüğünü anlamanız için bunları anlatıyoruz. 1999 Marmara Depremi bize halk olarak afetlere hazırlıklı olmadığımızı bize gösterdi. Devlet olarak Afet yönetiminde koordinasyon eksikliğini bize gösterdi. STK’ların çok önemli olduğunu ve 17 Ağustos’ta bu STK’ların yetersiz olduğunu gördük. Şuan gelinen noktada afete hazırız, afet yönetmeliğimiz oluşturulmuş ve koordinasyon için AFAD kurulmuştur. Bunlar 17 Ağustos’tan alınan derslerdir. Yönetmelikte çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.

YEMİN TÖRENİ

Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM)’e bağlı Türkiye’de 2. Akredite olmuş Kadın kurtarma ekibi yemin ederek sertifikalarını protokol mensuplarının elinden aldı. Programın ardından Protokol üyeleri Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının stantlarını gezdi.