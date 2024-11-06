Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024-2025 Akademik Yılı’na DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen coşkulu törenle ‘merhaba’ dedi.

İZMİR(İGFA) - İzmir’in köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024-2025 Akademik Yılı’na DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen coşkulu törenle ‘merhaba’ dedi. Törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın yanı sıra;İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, DEÜ’nün önceki dönem rektörleri, DEÜ akademik ve idari birim yöneticileri, üniversite mensupları,öğrenciler ve onur konuğu olarak Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl katıldı.

“42 YILDIR KAPIMIZI BAŞARIYA AÇIYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun dinletisiyle başlayan programda açılış konuşmaları yapıldı. Törende konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ’nün bilgiye ve başarıya açılan kapılarını bir kez daha aralamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bugün, 67 binden fazla öğrencisi ve 280 bini aşkın mezunuyla Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bir yöneticisi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkemizin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Üniversitemiz, 42 yılı aşkın süredir yükseköğrenim ve sağlık alanında hizmet sunmaktadır. Adını bağımsızlık mücadelemizin sembol tarihlerinden biri olan 9 Eylül’den alan Üniversitemizin rozetini taşımaktan gurur duyuyorum. DEÜ olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZ”

Rektör Yılmaz, konuşmasının devamında, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak önceliğimizin öğrencilerimiz ve sağlık hizmeti sunduğumuz bireyler olduğunu bilmenizi isterim. Bu yıl Üniversitemize kayıt yaptıran 8 bini aşkın yeni öğrencimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Onlar, aileleri tarafından bize emanet edilen evlatlarımız. Görevimiz, bu gençleri topluma, ülkemize ve insanlığa en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu doğrultuda, öğrencilerimize sadece nitelikli eğitim vermekle kalmıyor; sağlıklı yemek, barınma ve sosyal imkanlar gibi temel ihtiyaçları da en iyi şekilde karşılamak için yoğun çaba harcıyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Yılmaz ayrıca, Buca’daki Merkez (Tınaztepe) Yerleşkesine yönelik de geliştirme planlarına değinerek, “Buraya şahane bir kongre ve kültür merkezi kurma hayalimiz var. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli birimlerini buraya taşımayı ve daha fazla geliştirme yapmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

FİLİSTİN UNUTULMADI

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz konuşmasında, Gazze’de yaşanan insani drama ve İsrail’in saldırılarına da değinerek barış çağrısında bulundu. Rektör Yılmaz, “Bugün Filistin’deki, Gazze’deki masum insanların yaşadığı acıları görmezden gelemeyiz. Bu trajediyi akademik yıl açılışımızda anmak, barış ve insan hakları adına bir sorumluluğumuzdur. Umuyorum ki uluslararası toplum bu şiddeti sonlandırmak için bir an evvel harekete geçer. Filistin’in haklı davasında yanlarındayız” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Rektör Yılmaz, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından devletin eğitimin aksamaması için sağladığı desteklere de teşekkür etti. Yılmaz, “Ülkemiz yakın zamanda büyük bir felaket yaşadı, ancak devletimiz, bilim, teknoloji ve eğitim alanlarının kesintisiz devam etmesi için tüm kaynaklarını seferber etti. Son bir buçuk yıl içinde deprem bölgelerine 100 milyar dolardan fazla kaynak tahsis edildi. Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerimizi sürdürmemizi sağlayan devlet yetkililerimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, tüm destekleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin topluma katkı sağlayacak projelerle refah ve bilgi toplumu hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğini belirten Rektör Yılmaz, “Üniversitemize bugüne dek hizmet eden tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor; yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“DİSİPLİNLE ÇALIŞACAĞIZ”

Törende söz alan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Samet Emirhan Öngören ise konuşmasında,“Ortak paydamız, akademik bilgiye duyduğumuz bağlılığımız ve azmimizdir. Bu azim ve kararlılık, bizi DEÜ çatısı altında bir araya getirdi. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana İzmir'in ve ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmayı başarmıştır. Yeni bir akademik yıl başlarken hem akademik hedeflerimizi gerçekleştirme hem de sosyal anlamda gelişme fırsatımız var. Bu amaçla kendimize yenilikçi hedefler koyacak ve disiplinle çalışacağız. Elbette bu yoluculukta zorluklar olacak ancak hepsini aşacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

BAŞARI BELGELERİ VERİLDİ

Törende, 2024 YKS puan türlerine göre Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ilk sırada kayıt yaptıran öğrencilerden sayısal puan türünde Tıp Fakültesi’nden Kıvılcım Fatmanaz Çırak’a, sözel puan türünde Buca Eğitim Fakültesi’nden Hasret Cebe’ye, eşit ağırlık puan türünde Hukuk Fakültesi’nden Ahmet Halil Çakıcı ve dil puan türünde Buca Eğitim Fakültesi’nden Berkay Nuri Yapar’a başarı belgeleri, Rektör Yılmaz tarafından takdim edildi.

AÇILIŞ DERSİ TAŞAĞIL’DAN

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın açılış dersi ile başladı. Dönemin ilk dersini veren Taşağıl, göçlere bağlı gelişen Türk devlet teşkilatı ve sosyo-kültürel hayatına yönelik anlatımda bulundu. Tören programı, aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU

DEÜ Rektörlüğü, 2024-2025 Akademik Yılı açılışı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda da bir tören düzenlendi. DEÜ mensupları, tören kapsamında meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak, yeni döneme yönelik başarı dileklerini paylaştılar.