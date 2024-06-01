Ekonomik kriz her kesimi vurmaya devam ediyor. Dev bir banka geçen senenin son çeyreğinde 252 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. Müşteriler bankadan paralarını çekmeye başladı.

Dünya genelinde ya konkordato ya da iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Maddi imkansızlıklar bankacılık sektörü de vurdu. Dünyanın ünlü bankalarından biri olan ABD merkezli New York Community Bancorp adlı banka iflasla boğuşuyor.

New York Community Bancorp'un hisseleri geçen hafta keskin bir düşüş yaşadı. Banka, geçen yılın son çeyreğinde 252 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı ve bu haber sektörde büyük bir şok etkisi yarattı. Piyasa, bankanın az da olsa kar edeceğini öngörüyordu. Banka ayrıca hissedarlara yapılan üç aylık ödemenin 5 sente indirildiğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından hisse senedi değeri yaklaşık yüzde 60 oranında düşerek son 27 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bankanın iflas edebileceği söylentisi üzerine müşteriler, paralarını çekmek için banka şubelerine ve ATM'lere akın etti. Banka önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir müşteri, "Banka iflas ederse paramı alamamaktan korkuyorum. Bu yüzden şimdi tüm paramı çekip başka bir bankaya yatıracağım. Yıllardır çalıştığım bankam iflas etmese bile güvenimi kaybetti," diye konuştu.