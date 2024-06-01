Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Yetmiş, sıcak havaların artmasıyla birlikte çocuklarda ishal vakalarında da artış gözlemlendiğini belirtti. Dr. Yetmiş, Adenovirüs ve Rota Virüs enfeksiyonlarının yaz aylarında daha fazla görülerek şiddetli ishallere yol açtığını ve bu durumun özellikle kreşlerde salgınlara neden olduğunu vurguladı.

"Yaz ayları geldiğinde ishal vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Kreşlerde bu enfeksiyonların yayılması daha hızlı gerçekleşiyor. Adenovirüs ve Rota Virüs enfeksiyonları, çocuklarda şiddetli ishale neden olabiliyor. Bu ishaller ise sıvı kaybı ve hastane yatışlarıyla sonuçlanabiliyor," diyen Dr. Yetmiş, ishalin çocuklarda dışkılama sıklığının ve yumuşaklığının artması olarak tanımlandığını ifade etti.

Bu tür viral enfeksiyonlar için spesifik bir tedavi olmadığını belirten Dr. Yetmiş, evde destekleyici tedavi ve probiyotiklerin kullanılmasının önemine değindi. "Evde yoğurt, ayran, muz, makarna, pilav ve haşlanmış patates gibi besinleri çocuklara vermek faydalıdır. Ayrıca yoğurt, mısır nişastası ve muz karışımından oluşan bir kür de ishale iyi gelir. Bu besinlerin gün içerisinde tüketilmesi ishal sıklığını azaltacaktır," dedi.

Dr. Yetmiş, evde uygulanan bu besin takviyeleri ile ishalin geçmemesi durumunda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini belirtti. "Eğer çocuğunuzun ishali durmuyorsa ve kusma varsa, çocuk doktoruna başvurmanız şart. Bu durumda damardan tedavi ve kan tahlilleri yapıyoruz. İshalin sebebi bakteriyel ise antibiyotik tedavisine başlıyoruz, eğer viral bir enfeksiyon ise damardan tedavi veya hastane yatışı gerekebilir. Çocuklarda aşırı sıvı kaybı kan değerlerini bozarak yoğun bakım ihtiyacı doğurabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden çocuğunuz çok kusuyorsa veya ishal durmuyorsa, vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun," ifadelerini kullandı.