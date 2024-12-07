BEŞİKTAŞ 1-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

6. dakikada sol kanatta topla birlikte ceza yayına ilerleyen Saint-Maximin’in pasında altıpasın önünde topla buluşan Dzeko’nun sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’u da geçen topu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.

29. dakikada Gedson Fernandes’in pasında Rafa Silva, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında dönen topu önünde bulan Immobile’nin uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35. dakikada ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta Tadic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

45+2. dakikada sol taraftan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

49'KAÇTI! Savunma arkasına atılan topta Dzeko müthiş bir kontrolle topu önüne aldı ve ceza sahasında bekletemeden şutunu çekti. Top dışarı gitti.

53'Fred'in derin pasına hareketlenen Oğuz Aydın, topu oyun alanında tutamadı.

57'Rakip yarı alanda sağ çaprazda topu iyi saklayan Immobile, Fred'in arkadan müdahalesi ile yerde kaldı. Karar serbest vuruş.

61'Svensson, pasını ısrarla top isteyen Salih'e gönderdi. Salih'in orta mesafeli şutunda Livakovic topu kontrol etti.

Pozisyon63'Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski oyuna girecek.

73'GOL! Beşiktaş, Chamberlain'in golüyle maçta öne geçti. Sol kanatta topla buluşan İngiliz yıldız, çaprazdan orta şut karışımı vuruş yaptı. Kale önünde seken top ağlara gitti. 1-0.

87'Tadic, merkezden sol kanatta bulunan Oğuz'a yerden pasını verdi. Oğuz'un içeriye çevirdiği topta Zaynutdinov topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.



Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Joao Mario, Zaynutdinov, Muçi, Ndour, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Cengiz Ünder, Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun, Becao, Szymanski

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Sarı kart: Gedson Fernandes (Beşiktaş)