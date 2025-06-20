Operasyonlarda toplam 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüklerinin eş zamanlı operasyonları sonucu önemli miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonlarda 220,5 kilogram eroin, 126 kilogram bonzai, 51 kilogram metamfetamin ve 15,5 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyona katkı sağlayan valiliklere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet müdürlüklerine ve görev alan tüm polis ekiplerine teşekkür etti. Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirten Yerlikaya, bunun aynı zamanda toplumun ve gelecek nesillerin korunması adına yürütülen kritik bir mücadele olduğunu vurguladı.