Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Olağanüstü İslam Zirvesi"ne katılmak üzere şehre ulaştı. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Riyad'a TSİ 12.45'te inerken, liderler, Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleşen zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki zirve, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortaklaşa düzenlediği bir toplantı olup, liderler, yaşanan gelişmeler karşısında alınacak somut adımları tartışacaklar.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye katılmak üzere Riyad'a gelmişti. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad'ın İsrail saldırganlığı ve Filistin topraklarındaki durumun ele alınacağı acil zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'na gittiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve oturumunda bir konuşma yapacak ve toplantı marjında diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Riyad'daki zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor. Liderler, aile fotoğrafının ardından zirve toplantısına geçerek, İslam aleminin karşı karşıya olduğu önemli meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar.