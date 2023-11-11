Bursa'da düzenlenen bir dizi etkinlikte yer alan Bakan Uraloğlu, Gürsu ilçesindeki Ankara-Bursa hızlı tren hattı şantiyesinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Demirtaş OSB kavşağı açılış törenine katıldı. Programa, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve AK Parti Bursa milletvekilleri de iştirak etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin geniş kapsamlı bir yüksek standartlı yol ağıyla çevrildiğini ifade ederek, "Her yeni yol, köprü ve tünel projemizle üretim, ticaret, kültür ve turizm alanlarını canlandırdık. Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleri sayesinde yeni istihdam olanakları yarattık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda yürütülen projelerini vurgulayarak,

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, ülkemizin dört bir köşesinde atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk. “2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 111 milyar 622 milyon lira harcadık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 603 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 781 kilometreye çıkardık. Bugün itibari ile de 12 milyar 537 milyon proje bedeliyle 19 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Bursa - Orhaneli- Harmancık Yolu, Bursa - Keleş - Tavşanlı Yolu, Orhangazi - İznik ve İznik Çevre Yolu, Kayapa Yolu, Mudanya - Kurşunlu - Gemlik Yolu’nda yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Yenişehir - Bilecik Yolu’nu ise yıl sonu bitiriyoruz inşallah. Ayrıca Bursa ikinci çevre otoyolu proje çalışmalarına da devam ettiğimizi buradan bildirmek isterim. Bu projelerin önemlilerinden birini, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin yoğun araç sirkülasyonu ile bölgedeki yerel trafiğin otoyola katılımını sağlayacak Demirtaş OSB Kavşağı’nı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB Kavşağı, Bursa Bağlantı kavşağına 3 kilometre, Samanlı kavşağına ise 6 kilometre mesafededir. Bölgenin güneyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyinde Doğalgaz Çevrim Santrali bulunuyor. Organize sanayi bölgesinin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkanı sağlayarak, imar yollarında yaşanan yoğunluğu rahatlattık. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağladık, zaman kayıplarının önüne geçtik. Böylece kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon TL, akaryakıttan 13 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 150 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 2 bin 550 ton azaltacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı projesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi ve inşaatın yüzde 80 seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyesinde yaptığı incelemeler sonrasında şu ifadeleri kullandı: "Projemizin ilerleme durumu oldukça olumlu. Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı, Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı olacak. Toplamda 201 kilometrelik hat üzerinde 7 istasyon, 18 adet tünel, 28 demir yolu köprüsü, 4 viyadük ve 66 alt geçit gibi yapılar inşa ediyoruz. Özellikle Osmaneli-Yenişehir kesimindeki 10 tünelin kazı çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Şu an itibarıyla viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üst geçit gibi sanat yapılarının inşa çalışmalarında yüzde 80 seviyesine ulaştık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki Emek-Hızlı Tren Gar-Bursa Şehir Hastanesi metro hattı inşaatındaki son durumu paylaşarak;