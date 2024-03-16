Kocaeli’de Evyapport limanında geminin kıyıda bulunan kule vinçlere çarparak devirmesi neticesinde meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki yabancı bandıralı gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 kule vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sıra ve büyük gürültüyle devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Olayda yaralı olmazken, liman sahası ve vinçlerin üstüne devrildiği konteyner büyük hasar aldı.

Limanda meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde devrilen konteynerlerin ezildiği, liman sahasında da hasarın oluştuğu görüldü.