İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ve beraberindeki İl Olma Platformu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi Genel Merkezlerini ziyaret ederek “İnegöl’ün İl Olması Raporu”nu takdim ettiler.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, 93 STK temsilcisinin katılımı ve destekleriyle çalışmalarını sürdüren İnegöl İl Olma Platformu, siyasi parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulundu.

Başkan Yavuz Uğurdağ ve Platform üyelerince düzenlenen Genel Merkez ziyaretlerinde, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ve Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız da yer aldı.



GENEL BAŞKAN BAHÇELİ DE KONUNUN DESTEKÇİSİ

Program kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine yapıldı. Başkan Yavuz Uğurdağ, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Platform üyelerinden oluşan heyet, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından karşılanarak ağırlandılar. Karşılıklı istişare şeklinde geçen ziyarette Başkan Uğurdağ, İnegöl’ün İl Olması Raporu’nu Genel Sekreter İsmet Büyükataman’a takdim etti. Genel Sekreter Büyükataman, İnegöl’ün potansiyelinden ve şehrin beklentilerinden haberdar olduklarını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de daha önce İnegöl’ün il olmasına yönelik ifadelerde bulunduğunu hatırlatarak yapılan çalışmalarda İnegöl’ün yanında olacaklarını belirtti. Başkan Uğurdağ ise, konunun siyaset üstü bir konu olduğunu, İnegöl’ün tümünün önceliği haline geldiğini belirterek desteklerinden ötürü Genel Sekreter İsmet Büyükataman’a teşekkür etti.



“RAHMETLİ ERBAKAN HOCANIN DEĞER VERDİĞİ BİR ŞEHİR”

Heyetin bir sonraki ziyareti Saadet Partisi Genel Merkezine gerçekleştirildi. Başkan Yavuz Uğurdağ, Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ve Platform Üyeleri, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca tarafından karşılandı. Heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Fatih Aydın ve Şerafettin Kılıç ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Ziyarette Genel Başkan Yardımcılarına Çalıştay Sonuç Raporu takdim edilerek İnegöl’e dair yapılan planlar ve şehrin sahip olduğu gelişim potansiyeli dile getirildi. Ziyarette görüşlerini belirten Genel Başkanlar, İnegöl’ün rahmetli Genel Başkan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından da önem verilen ve hafızalarda yer eden bir ilçe olduğunu, zaman içerisinde yapılan atılım ve yatırımlarla da uzun zamandır il olmayı hak eden bir konuma geldiğini belirterek desteklerini ifade ettiler. Başkan Uğurdağ ise, Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Fatih Aydın ve Şerafettin Kılıç’a gösterdikleri misafirperverliklerden ve İnegöl’ün il olma noktasındaki şehrin hassasiyetine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.



“İNEGÖL’ÜN İHTİYAÇLARININ FARKINDAYIZ”

Heyetin son adresi ise İYİ Parti Genel Başkanlığı oldu. Başkan Uğurdağ, İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ve Platform üyeleri, İYİ Parti Genel Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tarafından karşılanarak ağırlandı. Başkan Uğurdağ, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş’a da Çalıştay Sonuç Raporunu takdim ederek platform tarafından yapılan çalışmalara değindi. İYİ Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise, kendisinin de İnegöllü olduğunu, şehrin bu konudaki ihtiyacını ve taleplerini de yakından bildiğini belirterek konunun bizatihi takipçisi ve destekçisi olduğunu aktardı. Toktaş, İnegöl’ün doğru yatırım ve adımlarla ekonomide model ilçe konumuna geldiğini, sanayicilerinin ve üreticilerinin süregelen çalışmalarla dünya pazarlarında yer almaya başladıklarını belirterek bu potansiyelin bazı ihtiyaçları beraberinde getirdiğini, hem ekonomik hem de nüfus itibariyle yaşanan artışların gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için şehrin il olmasının büyük önem taşıdığını aktardı. Başkan Uğurdağ ise, Hasan Toktaş’ın hemşehrisi olması hasebiyle yürütülen sürece ve şehrin beklentilerine hâkim olduğunu belirterek çalışmalara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.