Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Tarihi karar ve mesajımızı tekrar haykırıyorum, Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün yurdudur, her zaman da böyle kalacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye için yeni yüzyılda emsalsiz fırsatların olduğunu belirterek, “Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Fakat milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, tahrip etmek için çaba harcayanlar çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Muhalefetin umut bağladığı, siparişle siyaset yaptığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlık yarışından çekilmesi, bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir” diye konuştu.

"Açılan kilidin kapatılmasıyla terör örgütü nefes alamayacak"

Türkiye’nin güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, yol haritası, ana güzergahı kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle bertaraf edildiğini aktaran Bahçeli, “Açılan kilidin kapatılmasıyla mücavir bölgelerde hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacaktır. Sürekli operasyon stratejisi Allah’ın izniyle başarıyla ulaşacak terörün ve bölücülüğün kökü kazınacaktır. Buna rağmen Mersin’de halay çekip İmralı canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkiyası ile Diyarbakır’ın sözde Kürdistan olduğunu ileri süren DEM’li hainler şımarıklıklarının ağır sonuçlarına inşallah katlanacaklardır. Doğu ve Güneydoğu’daki bazı il ve ilçelerde fiili zemin hazırlamak için belediye hizmetlerinin şer hedefler uğruna seferber edilmesi, bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu azgınlaşmış tahrikleri dikkatle ve yakinen takip ettiğimiz herkesçe bilinmelidir” dedi.

"CHP’nin şifreleri PKK’nın elinde DEM’in kullanımındadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "’Kürtler ben eşit hissetmiyorum.’ diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” açıklaması üzerine Bahçeli, “DEM’lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM’lenen CHP Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimize leke sürmektedir. DEM’lenen CHP milli birlik ve kardeşlik hukukumuzun kundaklamaktadır. Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen Sarosçu Kavala’ya siyasi geleceğini bağlayanlar ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzun muhafaza teminininden bahsetmeleri söz konusu değildir. CHP’nin şifreleri PKK’nın elinde DEM’in kullanımındadır. Türk milleti köksüz ve kötü niyetli müfritleri görmektedir. Bu nedenle emperyalizmin içimize kadar yuva yapmış piyonları muhakkak çuvallayacak alayının birden oyunları bozulacak mahçubiyet ve mağlubiyet akıbetleri olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte "

CHP Genel Başkanı Özel’in Türkiye’de tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı söylemine Bahçeli, şunları kaydetti:

“Karamsar tablolar çizenler, kötümser telafuz ve telkinlerle vakit geçirenler gerçek manada Türkiye’nin gücünü ve Türk milletinin gürbüz iradesini kavramaktan aciz düşenlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi yalnızca ağır bir bühtan değil aynı zamanda ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin delisavmasıdır. Halbuki Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır. Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte büyüme, istihdam, ihracat, yatırım, üretim ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi ayrıca değerli ve sevindirici bir gelişmedir. Azalan dış finansman ihtiyacıyla birlikte artan uluslararası rezervler ekonomik dengelemeyi tetiklemektedir. Türkiye ekonomisi en kötü kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir. Toplumun her kesimi büyümenin nimetlerinden elbette istifade edecek özellikle istismar edilen emeklilerimiz hak ettikleri sosyal ekonomik ve insani seviyeye kavuşacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın ortak gayesi budur. Kaldı ki ülkenin bekasıyla milletin refahı en üst düzeyde tesis edilecektir.”

"Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değildir"

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmanın ve ortak bir gelecek etrafında kenetlenmenin milli bir heyecan oluşturduğunu dile getiren Bahçeli, Türk milletinin tek yürek halinde Kıbrıs davasına inandığını ve arkasında durduğunu söyledi. Bahçeli, “Kıbrıs Türklüğünün zulümden ve zulmetten kurtuluş gününde soydaşlarımızla beraber olmak bu kutlu günde kabaran milli coşkuya şahit olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu bilvesile açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, Türk milletinin tarihi ve şehitlik kardeşlik varoluş anıtıdır. Kıbrıs, muhterem ceddimizin göz nuru, gönül yurt olması yanısıra siyasi stratejik kültürel ekonomik jeopolitik miras ve müktesebatı ile bölgenin ve küresel sistemin kilit taşıdır. Bu nedenle tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır” diye konuştu.

"Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün yurdudur"

Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını ve tarihi emanetlerini göz ardı eden çevrelerin tahrikleri, tacizleri ve tuzakları hiç bitmediğini aktaran Bahçeli, “Şayet Türkiye’nin 50 yıl önce müdahalesi olmasaydı, Kıbrıs Türklüğü, Hocalı’da, Kerkük’te, Doğu Türkistan’da ve Gazze’de yaşanan dramların, acıların ve insani felaketlerin aynısıyla karşılaşması mukadderdir. Sanmasınlar ki Taşkent, Taşpınar, Sinde, Günyeli, Yuvalı, Paşaköy, Kanlı Noel, Limasol, Gazimağusa, Geçitkale, Muratağa, Sandallar, Atlılar katliamlarını unuttuk. Sanmasınlar ki bebeklerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, masum ve mazlum soydaşlarımıza yönelik kanlı saldırıları hafızamızdan çıkardık. Tarihi karar ve mesajımızı tekrar haykırıyorum, Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün yurdudur, her zaman da böyle kalacaktır” ifadelerine yer verdi. ABD’deki seçimler nasıl sonuçlanırsa Türkiye-ABD ilişkileri daha sağlıklı hale gelir sorusuna Bahçeli, “Biden’ın gidişi bir müjdedir, Netenyahu’nun gidişi de ikinci müjde olacaktır” dedi.

“MHP, köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur”

MHP olarak köpeklere yapılacak yanlışın karşısında duracaklarını aktaran Bahçeli, “Türk milleti hayvanları sever, köpekleri de dost kabul eder. Bu sebepten dolayı, köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP’de üzerine düşeni yapacaktır. Kimse merak etmesin, köpekleri dost kabul edenler sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar Cenabı Allah’ın bir yaratığıdır”

“Dosya elimizdedir, günü geldiğinde eyleme de geçecektir”

Televizyon programlarında MHP aleyhinde söylemleri bir listede topladıklarını ve bunlara hukuki olarak cevap vereceklerini belirten Bahçeli, “Bazı çevreler 2024 yılı içerisinde MHP’ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, küçük görmeler ve suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunlar toplamda 154 kişidir. MHP olarak basın mensuplarına bu çerçeveden bakmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz ama yakın takip altındayız. Görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte ve hangi programda nasıl konuştuklarının, MHP’ye nasıl hakaretler yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde eyleme de geçecektir. Eylem, hukuki nitelikte olacaktır. ‘Bizi hedef gösteriyorlar’ saçmalığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap dahi olmayı kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka karşılaşacağız” dedi.