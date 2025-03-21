CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından harekete geçti.

Genel Başkan Özgür Özel iki akşamdır vatandaşları İBB binası önüne çağırarak açıklamalarda bulundu. Özel bugün de sokak çağrısını yineleyerek, "Hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa, yürür geçeriz... Ama bir tek polisimize, memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su atma falan onlar bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" dedi.

Gözler bu akşamki mitinge çevrilmişken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e bir tepki geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği ifade edildi.

Öte yandan dün akşam okak çağrısı yapan Özel'in konuşmasının ardından Saraçhane'de karışıklık çıktı. Olaylara müdahale eden 16 polisimiz yaralanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 53 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.