Vodafone'a gelen müşteri ilk aya özel taahhütsüz konuşmanın keyfine varıyor. Deneme süresi olarak adlandırılan 30 gün boyunca faturalı müşteri kazançlı çıkıyor. Vodafone hat başvurusunda bulunmak isteyenler e-devlet platformunu kullanarak kolay başvuru adımlarını takip edebilir.

Dijital Abonelik Fırsatları: 12 Ay İndirim Kazanın!

Numarasını Vodafone'a ücretsiz olarak taşımak isteyenler online'a özel indirimli seçeneğini Vodafone internet sitesi üzerinden aktif hale getirebilir. Vodafone'un dijital kanalı yolu ile yapılacak başvurular 12 aylık indirimli tarifelerden faydalanmayı sağlarken ay içinde hediye GB kazanmayı da mümkün hale getiriyor.

Vodafone’lu Olup 3 Ay Boyunca Kazanın!

Vodafone'un İlk 3 ay indirimli tarife paketinden faydalanmak isteyenler online'a özel Redli Ol kampanyasına katılabilir. Kampanya 3 ay boyunca ücretsiz YouTube Premium aboneliği ile 100 TL Opet yakıt puan hediyesi ile birlikte aktif hale gelir.

Kampanyalı Tarife İçeriği Nedir?

2024 yılına Vodafone'la karşılamak isteyenler için 25 GB internet 2500 dakika, sınırsız YouTube, Spotify, WhatsApp aboneliği ilk 3 aya özel 435 TL yerine 370 TL'ye aktif hale gelecek.