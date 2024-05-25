Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ‘Dijital Genç Yapay Zekâ Ekosistemi Etkinliği’ düzenlendi.

Endüstri ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda, Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Proje Müdürü Dr. Ramazan Terzi ve Uzman Dr. Melike Palsü Kurt katıldı. Yapılan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş’un yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Dr. Kurt; ’Yapay Zekanın Önemi, Geleceğin Meslekleri, Yapay Zeka Alanındaki Kariyer Yolları ve Sertifikalı Tematik Eğitim’ konularını ele aldı. Dr. Demir ise ’Veri Odaklı Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Aktif Öğrenme’ konularını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Müdürü Dr. Demir ve Uzmanı Dr. Kurt, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret ettikten sonra üniversitenin bilgi işlem daire başkalığından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.