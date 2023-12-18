Denizbank internet üzerinden yapılacak online dijital harcamaya 50 TL bonus kazandıran teklifini duyurdu. Banka tarafından anlaşmalı dijital kanallarda geçerli olan kampanya aylık üyelik bedelini ucuzlatmayı sağlayacak.
Denizbank dijital uygulamaya özel 50 TL bonus kampanyası banka müşterileri için geçerlidir.İlk harcamayı yapmadan önce Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan ilgili kampanyaya gelerek “Hemen Katıl” butonuna basanlar yararlanabilir.
Dijitale Özel İndirim SMS Başvurusu
Hızlı başvuru için cep telefonunun mesaj kısmına büyük harflerle DİJİTAL yazarak 3280'e SMS göndermek yetecek. 31 Aralık tarihinde sona erecek dijital üyeliğe indirim kampanyasından faydalanmak isteyenler Deniz Kartım ile kampanyaya katılım sağlayabilir.
Kampanya Hangi Platformlarda Geçerlidir?
“Kart işlemleri” menüsü üzerinden kartını internet harcamalarına açanlar kazandıkları bonusu 4 Ocak 2024 tarihinden itibaren kullanabilecek. DenizBank'ın dijital harcamaya özel kazandıran bonus kampanyası Netflix, Amazon, Spotify, BluTV, Exxen, TV+ ve S Sport Plus uygulamalarında geçerlidir.