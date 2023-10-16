Göz Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Cihan Büyükavsar, bebeklerde Prematüre Retinopatisi (ROP) adı verilen göz hastalığının, özellikle düşük doğum ağırlığına veya prematüre doğuma sahip bebeklerde gelişebilen bir rahatsızlık olduğunu belirtti. ROP'nin, retinadaki damarların anormal büyümesi sonucu ortaya çıktığını ve bu durumun erken doğmuş bebeklerde daha yaygın olduğunu ifade etti. ROP'nin prematürite nedeniyle gözlerin tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklandığını söyleyen Büyükavsar, gözün retinasındaki damarların prematüre bebeklerde yeterince gelişemediğini ve anormal bir şekilde büyüdüğünü açıkladı. Ayrıca, bu anormal büyümenin ciddi vakalarda retinayı saran ve görme kaybına yol açabilen fibrovasküler proliferasyon adı verilen bir dokunun oluşumuna neden olduğunu belirtti.

Büyükavsar, ROP'nin tedavisinin hastalığın evresine ve ciddiyetine bağlı olarak farklılık gösterebileceğini ifade ederek, hafif vakalarda hastaların yakından takip edilebileceğini ve doğal iyileşmesine izin verilebileceğini söyledi. Ancak, hastalığın ilerlemesi durumunda cerrahi müdahale gerekebileceğini ve bu müdahalelerin lazer tedavisi veya ilaç enjeksiyonları gibi yöntemlerle yapılabileceğini belirtti.

Bu nedenle, erken teşhis ve tedavinin ROP'nin ilerlemesini engelleyebileceğini ve görme kaybını önleyebileceğini vurguladı. ROP hastalığının belirtilerini ve tedavi yöntemlerini öğrenmek için bir göz doktoruna başvurmanın önemli olduğunu dile getirdi. Prematüre bebeklerin göz sağlığını izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için düzenli göz muayeneleri yapmanın hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Çünkü ROP belirtileri, doğumdan sonraki haftalarda veya aylarda ortaya çıkabildiğinden, risk altındaki bebeklerin bu muayeneleri düzenli olarak yaptırması gerektiğini vurguladı.