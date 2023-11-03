Ekim ayında aylık enflasyon %3,43 oldu. Bu sebeple SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 9,49, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 enflasyon farkı oluştu. Böylece 4 ayda alacakları zam oranı yüzde 29,40 olarak belirlendi. Fakat bu zam Ocak ayında alınan maaşlara yansıyacağı için ay ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Ekim ayı enflasyonundan sonra Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Memur ve memur emeklileri de Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,43 olarak belirlenmesinden dolayı şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması sonucunda zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.