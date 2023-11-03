Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber iş yerlerine uygulanacak kira zammı oranı ise yüzde 54,26 olarak öne çıktı. Böylelikle kira kontrat süresi Ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,26 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. GEçtiğimiz Eylül ayında zam oranı yüzde 55.30 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

2023 kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 3.000 TL

Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2023

Artış oranı: %25

Kira artış tutarı: 750 TL

BUDO'ya zam geldi BUDO'ya zam geldi

Aylık kira tutarı: 3.750 TL

Yıllık kira tutarı: 45.000 TL