Çalışanların ara dinlenmesi hakkına ilişkin önemli ayrıntılar yeniden gündeme geldi. Yargı kararları doğrultusunda, uzun süreli çalışmalarda verilmesi gereken mola süreleri çalışma saatine göre artırılıyor.

Buna göre günlük çalışma süresi 11 saati geçtiğinde en az 1,5 saat, 13 saati aştığında ise en az 2 saat ara dinlenmesi verilmesi gerekiyor.

MOLA SÜRESİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENİYOR

İş Kanunu’na göre çalışanların ara dinlenmesi hakkı, günlük çalışma süresine göre değişiyor. Buna göre 4 saate kadar çalışanlara en az 15 dakika, 4 saat ile 7,5 saat arasında çalışanlara en az 30 dakika, 7,5 saatten 11 saate kadar çalışanlara ise en az 1 saat mola verilmesi gerekiyor.

11 saati aşan çalışmalarda ise yargı kararları doğrultusunda dinlenme süresi artıyor. Buna göre 11 ile 13 saat arasındaki çalışmalarda en az 1,5 saat, 13 saatin üzerindeki çalışmalarda ise en az 2 saat ara dinlenmesi kullandırılması gerekiyor.

MOLA HAKKI İŞVERENİN TERCİHİNE BIRAKILAMIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ara dinlenmesinin fiilen kullandırılması gerekiyor. İşveren, çalışanına mola süresi tanımadan işyerinde çalıştırmaya devam edemiyor.

Çalışan mola sırasında işyerinde kalsa dahi bu süreyi serbestçe kullanabilmesi gerekiyor. İşçinin mola sırasında çalıştırılması veya işverenin emrinde bekletilmesi halinde ara dinlenmesinin kullandırılmadığı kabul edilebiliyor.

Mola süreleri toplu şekilde ya da işyerindeki çalışma düzenine göre farklı zamanlarda kullandırılabiliyor. Ancak ara dinlenmesi, işe geç başlama veya işten erken çıkma şeklinde uygulanamıyor.

MOLA FAZLA MESAİ HESABINI DA ETKİLİYOR

Ara dinlenmeleri, işçinin fiilen çalıştığı süreye dahil edilmiyor. Bu nedenle fazla mesai hesabı yapılırken mola sürelerinin çalışma süresinden düşülmesi gerekiyor.

Ara dinlenmeleri çıkarıldıktan sonra işçinin haftalık 45 saati aşan fiili çalışması bulunuyorsa, aşan süre fazla çalışma kapsamında değerlendiriliyor.

MOLA VERMEYEN İŞVERENE CEZA

Çalışanına yasal ara dinlenmesini kullandırmayan işveren hakkında 26 bin 620 TL idari para cezası uygulanabiliyor.

Ayrıca kullanılmayan mola sürelerinin çalışma süresine eklenmesiyle haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde, işçinin fazla çalışma ücretine ilişkin hakları da gündeme gelebiliyor.

EVDEN ÇALIŞANLAR DA YARARLANABİLİYOR

Evden çalışanlar da sözleşmede aksi yönde bir düzenleme bulunmadığı sürece kanunda belirtilen ara dinlenmesi hükümlerine tabi oluyor.

Mola hakkının yerine çalışana ücret ödenmesi ise mümkün değil. Ara dinlenmesinin fiilen kullandırılması gerekiyor.

Bazı çalışanlar için farklı kurallar uygulanıyor

Çocuk ve genç işçiler için ara dinlenmesi süreleri farklı uygulanıyor. Bir yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlara ise günlük toplam 1,5 saat süt izni veriliyor.

Karayolu taşımacılığında çalışan şoförler açısından da özel dinlenme kuralları bulunuyor. Şoförlerin kesintisiz 4,5 saatten fazla araç kullanmaması ve ardından en az 45 dakika dinlenmesi gerekiyor.