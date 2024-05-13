İnegöllü muhtar Akın Özkan, telefonuna gelen mesajdaki dolandırılma yönteminden sonra anda kurtuldu. Dolandırıcıların dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi.



Akın Özkan, telefonuna gelen "yasadışı basih oynadığınız için 19 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Borcunuzu alttaki linkten ödeyiniz" şeklindeki mesajı okudu ve linki tıkladı. O anda avukatını arayan Özkan, olayın dolandırma yöntemi olduğunu öğrenince işleme devam etmedi. Tıklanan linkte ise dolandırıcılar, inandırıcılığın artması için kanunda yazan maddeleri tek tek yazdılar. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Özkan, vatandaşları uyardı.



İşte dolandırıcılık linkinde yazan ifadeler ise şöyle;

"İstanbul Anadolu Adliyesi Hukuk Mahkemesi, T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi Hukuk Mahkemesi'nin 2023/128 ve 2023/165 esas numaralarıyla görülen davada, spor müsabakalarına dayalı bahis oynamak suçundan dolayı kararını açıkladı. Mahkeme, davacı olan H.D.K'nin lehine karar verdi. Mahkeme, Akın Özkan'ın son 5 yılda yasa dışı bahis sitesine giriş yaparak TC kimlik numarası üzerinden kayıt yaptırdığını ve Hazine teşvikinin kanuna aykırı olarak kesildiğini tespit etti.

Mahkeme, 7258 sayılı Kanun'un ihlali nedeniyle, davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdiği 18.396,30 TL'nin ödenmesine hükmetti. Ayrıca, alacağın bir kısmı için yasal faiz işletilmesine de hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, davalı bireyin ödeme yapmaması durumunda cezanın güncel faiz oranları ile artacağını ve ilerleyen dönemde ödememesi halinde hapis cezasına çarptırılacağını da belirtti."