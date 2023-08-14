Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil kullanırken dikkati dağılan bir kadın sürücü, dönüş yapmak istediği sırada önünde seyir halinde olan motosikletli bir trafik polisine çarptı. Kaza sonucunda motosikletten düşen trafik polis memuru yaralanırken, yaşanan bu olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altıparmak Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ayşegül K., 34 DB 2522 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, navigasyon cihazını kontrol etmek için telefonuna baktı. Bu sırada aniden dönüş yapma refleksiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önünde ilerleyen motosikletli trafik polisi A.Ç.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis memuru yere düştü.

Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan meslektaşları ve sağlık ekipleri, yaralanan polis memuruna ilk yardım uyguladı. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen polis memuru, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Trafik polisinin yaralanmasının ardından, meslektaşları konuyla ilgili soruşturma başlattı.