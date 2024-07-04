İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının kamuya geçirilmesi talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da dahil olduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. İddianamede, soruşturma kapsamında değerlendirilen 31 şirketin yanı sıra, bu şirketlerin sahip olduğu tüm taşınmazlar, araçlar ve diğer malvarlıklarının müsadere edilerek kamuya geçirilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat’ın da dahil olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde, Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve defterlere el konulmuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye sürecindeki üç firmanın aile bireylerine ait şirketlerle sahte fatura düzenleyerek 200 milyon liralık bir para akışı sağladığı tespit edilmişti. Bu paranın, aile üyelerinin diğer şirketleri arasında transfer edildikten sonra, nihayetinde Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı ve gayrimenkul ile çok sayıda araç alımında kullanıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'daki 43 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını ortaya çıkarmıştı.

Bu süreçte, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti. 14 Haziran’da yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile birlikte diğer şüpheliler Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; ancak beş diğer şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Cumhuriyet savcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti. Başsavcılıkça onaylanan bu iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.