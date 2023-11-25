Dilan Polat para kazanmaya devam ediyor! Bütün mallarına el konulan Polat kendine yeni gelir kapısı buldu. Öyle bir kazanç yeri bulmuş ki, aman yorum yaparken dikkat edin.

Gündemlerden düşmeyen Dilan Polat, cezaevinde geçirdiği yerde kendine yeni gelir kapısı buldu. Dilan Polat, cezaevinde olduğu süre içinde kendine hakaret ettiği iddiası ile 300 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelen iddialara göre, dosyalar açıldığı zaman Dilan Polat, sadece bir davadan en az 30 bin lira kazanacak.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in iddiası

Emrullah Erdinç’in iddiasına göre, Dilan Polat ve ailesi, sosyal medyada kendilerine hakaret ettiklerini düşündükleri bireylere suç duyurusunda buldular ve gelir elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi ye kadar savcılıkta tam 300 dosyanın, Polat ailesine önemli miktarda gelir sağlayacağını söyleyen gazeteci Erdinç, “ Engin ve Dilan Polat davalardan gelir elde edebilirler. Bütün hesaplarına el konulmuş olmasından dolayı Polat ailesi buradan gelir elde edilebilir” dedi.

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