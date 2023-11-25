Anne katili çocuktan kan donduran ifade: "Ben de senin kanını alacağım"
Bodrum'da, 47 yaşındaki annesi Figen Bezmez'i, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Doğukan D. (16) polisteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğukan D.'nin, kan bağışının ardından kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrendiğini, bundan da bağışta bulunmasını istediğini öne sürdüğü annesini sorumlu tuttuğunu belirtip, "Telefonda, 'Bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım' dedikten sonra, öldürdüm" dediği öğrenildi.