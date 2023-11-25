Kaçma çabalarında başarılı olamayan anne Figen Bezmez, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bezmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Annesini öldüren Doğukan D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde ve tanık beyanlarında, Doğukan D.’nin dün kan bağışında bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrenen Doğukan D., bu durumun kan vermesinden kaynaklandığı düşüncesiyle annesini telefonla arayıp, "D vitamin eksikliğim varmış kanımı aldılar bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım" dedikten sonra da annesini öldürdüğü belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğukan D.'ye cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirilirken babası eşlik etti.