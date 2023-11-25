İnegöl'de yangın kabusu İnegöl'de yangın kabusu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesine bağlı Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. 

Ancak o an oğlunu evde bulamadı. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen 16 yaşındaki Doğukan D., bıçakla annesine saldırdı.