İstanbul Sultanbeyli’deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, memleketi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Aykut’un cenazesine Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra çok sayıda fenomen katıldı. Aykut, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin 5. katından aşağı düştü. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa’ya getirildi.

Gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Kübra Aykut’un cansız bedeni, İstanbul’da yapılan otopsisinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut’un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı. Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.