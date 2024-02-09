MALZEME LİSTESİ: 3 su bardağı un yarım paket yaş maya yarım çay bardağı zeytinyağı tuz su İÇ HARCI İÇİN: 100 gr sucuk 2 yeşil biber 150 gr kaşar peyniri 1 kase siyah zeytin SOSU İÇİN: 1 çorba kaşığı domates salçası 1 tutam fesleğen 2 diş sarımsak tuz zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz, tuzunu atıyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine zeytinyağı ve ılık su döküyoruz. Önce sıvılarla mayayı eritiyoruz. Kenardan un alarak hamuru yoğuruyoruz. Hamuru 4-5 dakika özleşene kadar yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamuru yuvarlıyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Sosu için, fesleğeni ve sarımsağı ince ince doğruyoruz. Kaseye sarımsağı ve fesleğeni koyuyoruz. Salçayı da ilave ediyoruz. Zeytinyağını ve biraz da su koyup çırpma teliyle karıştırıyoruz. Çekirdeği çıkarılmış siyah zeytini, kaşar peyniri, sucuğu ve yeşil biberleri küçük küp şeklinde doğruyoruz. Hamurun üzerine un serpiyoruz ve merdaneyle uzun bir hamur açıyoruz. Üzerine sosu sürüyoruz. Yalnızca bir kenarına sos sürmüyoruz. İç harcımızı serpiyoruz ve sıkıca rulo şeklinde sarıyoruz. Sos sürmediğimiz kısıma su sürüyoruz ve yapışmasını sağlıyoruz. Rulo hamuru 2 parmak kalınlığında dilimliyoruz ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi