Edremit Belediyesi, tarımın teşvik edilmesi ve geleneksel ata tohumlarının korunması amacıyla ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirdi. Belediyenin kendi tarla ve seralarında tamamen geleneksel ata tohumlarından üretilen domates, biber ve patlıcan fideleri vatandaşlarla buluşturuldu.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen domates, biber ve patlıcan fideleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle dağıtıldı. Toplam 2 bin adet fide kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fide dağıtımına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fatma Dilara Kaya, Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Nizamettin Dağ, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Fidelerden alan vatandaşlar, ata tohumlarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmadan dolayı Edremit Belediyesi'ne teşekkür ederek uygulamanın devam etmesini istediklerini ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ata tohumlarının korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Geçmişten geleceğe taşımayı planladığımız ata tohumlarımızı bulup koruyup çoğaltıyoruz. Belediyemizin tarla ve seralarında tamamen doğal yöntemlerle ürettiğimiz fideleri bugün vatandaşlarımızla buluşturduk. Genetiği oynanmamış ata tohumlarımızı koruma altına alıyor ve çoğaltıyoruz. Sağlıklı nesiller için sağlıklı tohumlardan üretilen domates, biber ve patlıcan fidelerini hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın bu tohumlara sahip çıkması, geçmişimize sahip çıkıp geleceğe taşımamız açısından çok önemli. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.